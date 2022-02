Kaufrausch in der Branche: Nintendo will lieber organisch wachsen, setzt auf „Nintendo-DNA“

Xbox kauft Bethesda und Activision Blizzard, Sony schnappte sich zuletzt Bungie. Nur einige wenige der Übernahmen der zwei Konsolenhersteller in den letzten Monaten. Tja, und Nintendo? Dazu äußerte man sich heute im Rahmen einer Fragerunde im Anschluss an die Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen.

Shuntaro Furukawa hat dabei bekräftigt, dass man seine Kapazitäten lieber organisch als durch Akquisitionen aufbauen will. „Unsere Marke wurde von Produkten aufgebaut, die von unseren Mitarbeitern mit Hingabe erstellt wurden. Und eine große Anzahl von Menschen in unserer Gruppe zu haben, die keine Nintendo-DNA besitzen, wäre kein Plus für das Unternehmen“, wird der Nintendo-Präsident von Bloomberg (via VGC) zitiert.

Ähnlich hatte sich Furukawa schon im November geäußert, als er sagte, das Unternehmen konzentriere sich hauptsächlich auf organisches Wachstum, um „Nintendos kreative Kultur fortzuführen“. Allerdings sagte er damals auch, er würde die Möglichkeit der Übernahme anderer Unternehmen „nicht ausschließen“.

Und die letzte Übernahme ist auch gar nicht so lange her. Im Januar 2021 gab Nintendo bekannt, dass man Next Level Games kaufen würde. Damit fand zusammen, was eigentlich schon zusammen war, denn Next Level Games ist der Entwickler von Luigi’s Mansion 2 und 3. Aber auch Metroid Prime: Federation Force für Nintendo 3DS geht auf das Konto des Entwicklers.

