Project G.G. von PlatinumGames wird viel größer als zunächst geplant, auch dank Tencent

PlatinumGames hat viele Fans mit Babylon’s Fall enttäuscht, aber die Reputation des Studios ist immer noch riesig. Project G.G. soll es wieder richten. Bei Project G.G. handelt es sich um das erste Spiel in der Geschichte von Platinum Games, über welches das Studio die volle Kontrolle hat und gleichzeitig als Publisher auftritt.

Das Spiel wurde schon 2020 angekündigt, doch mehr als einen Teaser-Trailer gab es bisher nicht zu sehen. In einem Interview mit der Famitsu (via Eurogamer) plauderten die Macher von PlatinumGames ein wenig über Project G.G. – aber durchschlagende Erkenntnisse solltet ihr nicht erwarten.

Zum Entwicklungsstand wollte Hideki Kamiya zwar keine genaueren Angaben machen, aber man hofft, das Spiel im Juni in Los Angeles vorstellen zu können. Project G.G. soll Kamiyas „Hero Trilogy“ abschließen, der zuvor Viewtiful Joe und The Wonderful 101 angehörten.

Aber es ist (nicht mehr) nur Kamiyas Spiel, die Ambitionen scheinen größer geworden zu sein. „Ich kann nur abstrakt sprechen, aber ich glaube nicht, dass Project G.G. zu einem Projekt in der heutigen Größenordnung geworden wäre, wenn es nur meine Idee gewesen wäre“, wird Kamiya zitiert.

„Project G.G. begann, als ich zum ersten Mal den Kern des Spiels präsentierte. Dieser Kern ist auch in dem Teaser-Trailer enthalten. Um es einfach auszudrücken: Ich habe nur an das gedacht, was in diesem Video zu sehen war“, so Kamiya kryptisch.

Präsident und CEO Atsushi Inaba hat aber viel vor. „Ich persönlich hatte nicht erwartet, dass das Spiel diese Form annehmen würde“, sagt Kamiya. Es sei als reines Actionspiel ursprünglich gedacht gewesen, aber Inabas Ambitionen hätten sich durchgesetzt und das „Spiel stark erweitert“. Das Spiel „wird nicht nur aus Action bestehen“, so Kamiya.

So ähnlich äußerte sich PlatinumGames aber auch schon 2020. Doch etwa zur gleichen Zeit hat Tencent in das Studio investiert. Und dann wurden die Pläne wohl größer, wie Inaba andeutet. „An den Grundlagen des Spiels hat sich jedoch seit dem Anfang nichts geändert“, so Inaba.

Bildmaterial: Project G.G., PlatinumGames