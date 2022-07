Eidos-Montréal-Gründer D’Astous hat gehört, dass Sony an Square Enix Japan interessiert ist

Stephane D’Astous hob mehrere Deus-Ex- und Tomb-Raider-Spiele aus der Taufe. Er ist Gründer von Eidos Montreal, bekanntermaßen lange Zeit ein Square-Enix-Studio. Inzwischen gehört es inklusive Tomb Raider zur Embracer Group. Bei GamesIndustry reflektierte D’Astous seine letzten Jahre in einem lesenswerten Interview. Schon 2013 verließ er das Studio.

Aber er hat es stets im Auge behalten und eine Art Ermüdung mit Super-Helden-Spielen beobachtet. Der Zug sei „langsamer“ geworden und der Verkauf der Studios und Marken „vielleicht der einfache Ausweg“. „Vielleicht haben sie gedacht, dass es einfacher ist, ein Superheldenspiel zu verkaufen als ein herkömmliches Spiel“, so D’Astous.

Steckte auch noch mehr dahinter? „Wenn ich zwischen den Zeilen lese, war Square Enix Japan nicht so engagiert, wie wir es uns ursprünglich erhofft hatten. Und es gibt da natürlich die Gerüchte, dass Sony bei all diesen Fusions- und Übernahmeaktivitäten Square Enix wirklich gerne in den eigenen Reihen haben würde“, so D’Astous weiter.

„Ich habe Gerüchte gehört, dass Sony wirklich an Square Enix Tokyo interessiert ist, aber nicht am Rest. Ich denke also, dass [Square Enix-CEO Yosuke] Mr. Matsuda es wie einen Garagenverkauf gehandelt hat“, mutmaßt D’Astous. Er brauchte „den Rest“ also nicht mehr.

Doch viel wichtiger: D’Astous hat offensichtlich Wind von Übernahmeaktivitäten bekommen, nach denen Sony Interesse an Square Enix hat, aber eben nur an Square Enix Japan. Die Übernahme von Square Enix durch Sony ist vor allem bei einigen Fans eine Wunschvorstellung.

Sonys Hermen Hulst hatte bekräftigt, es gebe kein „Wettrüsten“ mit Microsoft. Und doch fand die Akquirierungstour von Sony noch kein Ende. Zuletzt hieß man die Haven Studios in der PlayStation-Familie willkommen. Ein anderer Übernahmewunsch vieler Sony-Fans hatte sich zuletzt in Luft aufgelöst.

Bildmaterial: Forspoken, Square Enix, Luminous Productions