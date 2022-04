Hideo Kojima dementiert Gerüchte um Aufkauf durch PlayStation Worldwide Studios

Die Beziehungen zwischen Hideo Kojima und Sony PlayStation sind zweifellos gut. Death Stranding war eine gelungene Zusammenarbeit. Insofern waren die Gerüchte um ein gemeinsames Projekt zwischen Kojima Productions und Xbox ein wenig überraschend.

Dieses Projekt soll weiterhin in Arbeit sein, wie Journalist Jeff Grubb berichtet. Aber auch ein Aufkauf von Kojima Productions durch Sony Worldwide Studios beherrschte zuletzt die Presse. Der hingegen ist vom Tisch.

Seinen Ursprung hatten diese Gerüchte in einer Fotomontage von Sony, welche hinter dem Logo der Sony Worldwide Studios verschiedene hochkarätige Spiele zeigt – darunter neuerdings auch Death Stranding. Kojima selbst heizte die Gerüchte an, als er in der Nacht dieses Foto kommentarlos twitterte.

Nur, um die Gerüchte wenig später zu entkräften. „Kojima Productions ist und bleibt ein unabhängiges Produktionsstudio“, schob Kojima dazu nach. Der Aufkauf durch Sony PlayStation scheint also vom Tisch. Das Xbox-Projekt noch nicht.

Bildmaterial: Kojima Productions