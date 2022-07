Details zur Handelsversion von Sword and Fairy: Together Forever bekannt gegeben

In wenigen Tagen erscheint Sword and Fairy: Together Forever für PlayStation, doch um die versprochene Handelsversion war es bislang ruhig. Jetzt gibt es dazu konkrete Details. Serenity Forge wird die Handelsversion gemeinsam mit Eastasiasoft veröffentlichen, allerdings deutlich später.

Die Veröffentlichung ist erst für Anfang 2023 geplant. Dafür soll es dann zwei Varianten geben: Eine Premium Physical Edition und eine Premium Collector’s Edition. Am 4. August erscheint Sword and Fairy: Together Forever zunächst digital für PlayStation. Für PC-Steam ist das Spiel, dort als Sword and Fairy 7, schon eine Weile englischsprachig erhältlich.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sword and Fairy: Together Forever, Eastasiasoft, Softstar