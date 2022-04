LINE: Monster Rancher setzt die Reihe auf Smartphones fort

Mit Monster Rancher 1 & 2 DX erhielt die Reihe Ende 2021 eine Klassiker-Sammlung zum 25-jährigen Jubiläum. Executive Producer Kazumi Fujita verriet uns dabei in einem Interview bereits, dass es auch eine Zukunft für die Marke geben soll.

Heute nun erreicht uns die Meldung, dass LINE Corpororation in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo den Smartphone-Titel LINE: Monster Rancher entwickelt. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr in Japan erfolgen. Natürlich steht auch im neuen Ableger das Züchten und Trainieren von Monstern im Zentrum.

Neben bekannten Monstern aus Monster Rancher und Monster Rancher 2 verspricht man auch Neuzugänge – das alles in aktueller Grafik. Ebenfalls soll man Monster auf Expeditionen schicken und in Teams gegeneinander antreten lassen können.

Ein interessanter Aspekt der Reihe ist bekanntlich das Generieren von Monstern. In den Originalspielen geschah das noch über das Auslesen von CDs. Nun verspricht man eine Methode, welche spezifisch mit LINE funktioniert. Details dazu nannte man jedoch noch keine.

Der Ankündigungstrailer zu LINE: Monster Rancher

