Im Interview! Kazumi Fujita zu Monster Rancher 1 & 2 DX

Am 9. Dezember lässt Koei Tecmo die Monster-Rancher-Serie wieder aufleben. Mit Monster Rancher 1 & 2 DX legt man die beliebten Originale neu auf und veröffentlicht sie für Nintendo Switch, PC-Steam und iOS.

Wie man den Disc-Wechsel umgeht, welche Neuerungen geplant sind und was die Zukunft bringt, erfahrt ihr in unserem Interview mit Executive Producer Kazumi Fujita. Viel Spaß!

Monster Rancher ist nicht gerade eine Marke, die sich als Wiederbelegungs-Projekt aufdrängt. Nicht nur, dass die letzten populären Spiele sehr viele Jahre alt sind. Viele der späteren Spiele sind nicht in Europa erschienen. Es gibt auch Features wie das Auslesen von CDs, die für die Neuveröffentlichungen Monster Rancher 1 & 2 DX aufwendig geändert werden müssen. Wieso ist die Wahl auf Monster Rancher gefallen? Liegt es denn allein am Geburtstag? Welches Potenzial sehen Sie?

Wir haben uns dazu entschlossen, diese beiden Titel wieder aufleben zu lassen, da wir uns dem 25-jährigen Jubiläum der Monster Rancher-Serie im Jahr 2022 nähern und wir viele Rückmeldungen von Fans erhalten haben, die uns gebeten haben, die Serie wieder aufleben zu lassen. In Japan haben viele jüngere Spieler die Portierungen von Monster Farm und Monster Farm 2 gespielt und sie hatten viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass wir mit diesem neuen Titel weltweit ein ähnlich großes Publikum erreichen können.

In den Originalen gab es eine große Faszination um die Nutzung von CDs mit den Spielen. Diese Einzigartigkeit, diese Überraschungen wie zum Beispiel im Laufe der Serie mit Dead or Alive oder Harry Potter, das lässt sich schwer auf eine Datenbank übertragen. Oder wird es auch mit der Datenbank Überraschungen geben?

Es wird keine großen Überraschungen geben, aber die neue Song-Datenbank wird die Bedürfnisse der Spieler erfüllen, indem sie den Spaß zurückbringt, den jeder mit den Original-Titeln in den 90er Jahren hatte, ohne die Notwendigkeit, physische CDs zu verwenden. Diese Datenbank umfasst etwa 600.000 Songs, aus denen die Spieler frei wählen können, um Monster zu erhalten. Ich glaube, das hat den Spielspaß nur noch gesteigert. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, einen Titel zu entwickeln, der die Seele der Originalversionen beibehält und den Spielern gleichzeitig eine leistungsstärkere Version von Monster Rancher und Monster Rancher 2 bietet.

In Deutschland wird die Gesamtausgabe mit allen 73 Episoden zum ersten Mal auf DVD / Blu-ray veröffentlicht. Ist das eine koordinierte Neuveröffentlichung? Welche Rolle spielt der Anime im Marketing rund um die Marke Monster Rancher? Meinen Sie, es könnte in Zukunft eine Fortsetzung des Anime geben oder einen neuen Anime?

Wir haben keine speziellen Kommentare zur Anime-Serie, aber das Team und ich arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass wir die Erwartungen all unserer Fans im Jahr 2022 erfüllen können, um das große 25-jährige Jubiläum der Serie zu feiern.

Es wird einen neuen Online-Modus für Monster Rancher 1 & 2 DX geben. Können Sie uns sagen, wie er funktioniert und was sie geplant haben? Gibt es verschiedene Modi?

Im Online-Kampfmodus kann man gegen CPU-Versionen von Monstern spielen, die andere Spieler hochgeladen haben. Es gibt auch einen Ranglisten-Kampfmodus. Durch Crossplay können die Spieler mit anderen Monsterzüchtern aus der ganzen Welt kämpfen, unabhängig von der Plattform, auf der sie gerade spielen. Wir bereiten auch ein Weltturnier vor, an dem alle Spieler teilnehmen können. Ihr könnt euch darauf freuen.

Neben der Musik-Datenbank balancieren Sie auch die Monster neu aus und es gibt auch neue Hintergrundmusik, einen neuen Battle Mode und sogar neue Monster. Sind weitere neue Inhalte nach der Veröffentlichung geplant oder möglich? Sie könnten beispielsweise die Datenbank erweitern!

Derzeit gibt es nichts zu vermerken, was wir nach der Veröffentlichung an neuen Inhalten planen, aber wir tun unser Bestes, um die Erwartungen unserer Fans zu erfüllen, also haltet bitte Ausschau nach zukünftigen Ankündigungen über weitere Entwicklungen. Wir hoffen, dass ihr die neue Memo-Funktion, die beim Aufziehen von Monstern verwendet wird, den Hochgeschwindigkeitsmodus und eine Fülle anderer neuer Funktionen genießt, die das Spiel noch angenehmer machen als je zuvor.

Ich habe eine Liste mit über 50 (!) Verbesserungen und Änderungen an Monster Rancher 2 DX gesehen. Sagen Sie uns, welche der Neuerungen, die nicht auf der offiziellen Website stehen, Sie am coolsten oder wichtigsten finden!

Wir haben ein neues System entwickelt, das meiner Meinung nach den Bedürfnissen der heutigen Generation von Spielern entspricht. Dieses System ermöglicht es ihnen, das Spiel zu genießen und all den Spaß zu erleben, den es zu bieten hat, ohne physische CDs verwenden zu müssen. Es wurde eine Originaldatenbank mit etwa 600.000 Liedern hinzugefügt, die es den Spielern ermöglicht, jedes beliebige Lied auszuwählen, was meiner Meinung nach den Spaß an der Beschaffung von Monstern nur noch erhöht hat.

Wie bereits erwähnt, haben wir eine neue Memo-Funktion sowie einen Hochgeschwindigkeitsmodus hinzugefügt, und außerdem kann man jetzt mehrere Gegenstände auf einmal kaufen. Es gibt auch viele andere neue Funktionen und subtile Anpassungen, die das Spiel noch flüssiger machen.

Im Ankündigungstrailer sagen Sie, es gäbe „a lot of plans for this anniversary“. Mir fällt noch eine Kollaboration mit Super Monkey Ball: Banana Mania ein. Was haben Sie darüber hinaus geplant, wird es sich nur um Videospiele drehen? Gibt es neues Merchandise, oder weitere Crossover?

Wir stehen kurz vor dem 25-jährigen Jubiläum der Serie, also freut euch auf weitere Ankündigungen in der Zukunft!

Ich muss es natürlich fragen, gerade für die Fans in Deutschland und Europa. Einige der Spiele nach den Teilen 1 & 2 sind nicht bei uns erschienen, darunter auch Monster Rancher 3 und 4. Wird auf Monster Rancher 1 & 2 DX später Monster Rancher 3 & 4 DX folgen? Besteht die Möglichkeit?

Wir haben derzeit nichts anzukündigen, aber wir hoffen, dass alle unsere Fans sich auf das Jahr 2022 freuen werden, da dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum der Monster-Rancher-Serie markiert. Wie ich bereits erwähnt habe, arbeiten das Team und ich rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir unseren Fans in Zukunft mehr Neuigkeiten bieten können!

Welches ist neben Monster Rancher ihr Lieblings-Monster-Spiel und warum?

Ich habe viele verschiedene Monsterspiele gespielt, wie zum Beispiel Pokémon GO, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass, egal wie sehr sich die Spiele im Laufe der Zeit weiterentwickeln, es nie ein Spiel geben wird, das Super Mario Bros. und Donkey Kong übertrifft. Ich bevorzuge Spiele, die man spielen kann, ohne jemals in ein Handbuch zu schauen.

Monster Rancher 1 & 2 DX erscheint am 9. Dezember.

