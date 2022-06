Sega strahlt heute Abend eine neue Ausgabe von Sonic Central aus

Das hat sich Sega wohl anders vorgestellt. Die Reaktionen auf das erste Gameplay-Material zu Sonic Frontiers sind alles andere als euphorisch ausgefallen. Das heute angekündigte Sonic Central sollte einer Woche voller Sonic wohl die Krone aufsetzen, steht jetzt aber unter anderen Vorzeichen.

Aber so oder so: Heute Abend um 18 Uhr wird Sega eine neue Ausgabe von Sonic Central ausstrahlen. Dabei werden wir vielleicht, aber nicht nur, Sonic Frontiers sehen. Versprochen wird „einen kleinen Einblick in einige unserer kommenden Projekte, Partnerschaften und Veranstaltungen im Jahr 2022“. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein.

Sonic Origins dürfte eine Rolle spielen, aber auch die Netflix-Serie Sonic Prime und vielleicht der dritte Kinofilm zu Sonic the Hedgehog. Im Januar stellte man das Logo zu „Project Sonic ’22“ vor – hier ist man uns noch Details schuldig.

Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega