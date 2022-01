Project Sonic ’22: Sega stellt Key-Artwork vor und verspricht weitere Aktivitäten

Sega hat das Logo und ein Key-Artwork für Project Sonic ’22 veröffentlicht. Details zum Projekt sollen zukünftig noch bekannt gegeben werden. Vorerst will Sega die Fans mit Hintergrundbildern, Kalendern und anderen neckischen Inhalten versorgen.

Man erwähnt außerdem, dass neben Sonic Frontiers und dem neuen Kinofilm Sonic the Hedgehog 2 weitere Aktivitäten geplant sind. Sonic feierte im letzten Jahr seinen 30. Geburtstag. Vielleicht hat man Corona-bedingt nicht alle Pläne verwirklichen können?

Das Jahr 2022 begann am 1. Januar mit der Veröffentlichung des schicken LEGO-Sets zu Sonic the Hedhehog. Für das neue Jahr außerdem versprochen: Die Animationsserie Sonic Prime und die Spielesammlung Sonic Origin. Da ist also schon einiges los.

Das Key-Artwork zeigt Sonic mit der vielversprechenden Ankündigung: „Welcome to the next Level“. Das Logo zum Projekt ist deutlich simpler – so wie Logos eben aussehen. Was erwartet ihr noch von Sonic?

via Siliconera, Bildmaterial: Project Sonic ’22, Sega