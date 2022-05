Sonic Prime: Netflix gewährt ersten Blick auf die kommende Animationsserie

Netflix hat einen ersten Blick auf das vor über einem Jahr angekündigte Sonic Prime gewährt. Wir sehen nicht viel, aber wir sehen zumindest, wie Sonic aussehen wird! Netflix bietet die Einblicke im aktuellen „Netflix After School“-Trailer. Sonics Auftritt gibt es ab Minute 1:47.

Ihr hört außerdem Deven Christian Mack als Synchronsprecher von Sonic in Sonic Prime. Neben Sega wirken WildBrain und Man of Action mit. Weitere Details, beispielsweise zur Story, gibt es noch nicht. Aber noch in diesem Jahr soll der Start bei Netflix erfolgen.

Der Trailer:

Bildmaterial: Netflix