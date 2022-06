Sonic Frontiers präsentiert erstes Gameplay und die Fans sind alles andere als begeistert

IGN hat heute, wie angekündigt, ein ausführliches Gameplay-Video zu Sonic Frontiers veröffentlicht. In etwa sieben Minuten seht ihr, woran die Entwickler seit der Ankündigung vor etwa einem Jahr gearbeitet haben.

Tatsächlich erwartet euch eine offene Spielwelt, ein kleiner Sonic-Spielplatz sozusagen. Überall sind Dinge, die Sonic irgendwie benutzen kann, um schneller zu werden und Ringe oder Boni einzusammeln. Dazu gibt es viel Vertikalität, es geht Türme hinauf.

Irgendwie wird man das Gefühl aber nicht los, dass etwas fehlt. Geht vielen Fans auch so. In den sozialen Medien zeigen sich viele Fans enttäuscht. Ein Nutzer sagt, das Video würde wie ein „Proof of Concept“ zur Engine aussehen. Ansonsten sei die Welt ziemlich leer.

Ein anderer sagt, er liebe Sonic, aber das würde langweilig aussehen. Der Cartoon-Sonic würde auch gar nicht in diese Welt passen, findet ein weiterer Nutzer. Ein weiterer Nutzer nennt es ein „Unreal-Fan-Game“ und bekommt dafür Hunderte Likes.

Kritik bekommt aber auch der IGN-Redakteur, der Sonic viel zu langsam durch die Welt steuern würde. Die Inspiration von Breath of the Wild würde Sonic nicht gut stehen, glaubt ein weiterer Nutzer. Es gibt kaum positive Stimmen unter der Ankündigung von IGN bei Twitter. Dass es in der Demo die meiste Zeit regnet und der Himmel grau ist, hellt die Stimmung wohl auch nicht gerade auf. Was ist eure Meinung?

Sonic Frontiers soll Ende 2022 für alle aktuellen Plattformen erscheinen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs. Sonic Frontiers erhält eine komplett deutschsprachige Veröffentlichung. Das heißt, dass es nicht nur deutsche Untertitel, sondern auch deutsche Stimmen geben wird.

Das Gameplay:

Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega