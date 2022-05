Tifa Lockhart in Jack-O-Pose ist nicht lizenziert, aber die Figur wird trotzdem verkauft

Die Jack-O-Pose ist inzwischen ein Meme, das seinen Ursprung in einer Pose von Guilty-Gear-Charakter Jack-O Valentine hat. Der Charakter macht diese Pose in einer Animation. Seit 2019 gibt es die Pose von vielen verschiedenen Charakteren, meistens in Form von Fan-Artworks.

Der Resin-Figuren-Shop Favor GK (und auch weitere Stores) verkauft nun Tifa Lockhart in einer solchen Pose, ganz offensichtlich nicht lizenziert. Dazu passt auch der Fehler in der Artikelbeschreibung, der Tifa mit dem Nachnamen Lockheart ausweist. Dass Square Enix die Lizenz für eine derartige Figur hergeben würde, scheint ausgeschlossen.

Nichtsdestotrotz ist die Figur mit dem Maßstab 1:4 ziemlich detailliert, aber auch ziemlich teuer. 579,99 US-Dollar möchte die Fangruppierung EA Studio dafür haben. Die Produktion soll auf 298 Stück limitiert sein.

Ein Kauf wird nicht empfohlen, nicht nur, weil die Figur nicht lizenziert ist. Zur Zuverlässigkeit von Favor GK gibt es im Internet ganz unterschiedliche Aussagen. Nicht lizenzierte Figuren und Bootlegs sind in der Branche ein großes Problem, besonders im Bereich Anime.

Wahrscheinlich ist es nicht verboten, zum Eigengebrauch selbst Figuren zu erstellen, aber wenn man sie dann für 579,99 US-Dollar verkauft, hört der Spaß wohl auf. Wenn alle Figuren verkauft werden, würde das immerhin einen Umsatz von 170.000 US-Dollar generieren. Ohne Lizenz. Auch die sexualisierte Pose ist natürlich kritikwürdig.

Bildmaterial: Favor GK