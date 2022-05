Square Enix: Mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber deutlich weniger verkaufte Spiele

Der Blick auf den aktuellen Geschäftsbericht von Square Enix steht natürlich auch im Kontext des Verkaufs von Crystal Dynamics, Tomb Raider und weiteren Marken. Insgesamt blickt Square Enix dabei auf ein erfolgreiches Jahr zurück, man konnte sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Dass der Verkauf der Studios und Marken nicht in dieser Hinsicht wirtschaftlich notwendig war, das war bereits vorab bekannt.

Zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2022 verzeichnete man schließlich einen Gesamtumsatz von 2,68 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um zehn Prozent im Vergeich zum Vorjahr. Auch das Geschäftsergebnis fiel mit 432 Millionen Euro um 17 Prozent höher aus.

77 Prozent des Gesamtumsatzes steuert die Spiele-Sparte bei und hier war besonders das MMO-Subsegment sehr erfolgreich. Die im Dezember 2021 veröffentlichte Erweiterung Endwalker zu Final Fantasy XIV brachte einen „starken Anstieg der monatlichen zahlenden Abonnenten“, wie es heißt.

Schaut man sich speziell das HD-Games-Segment an, dann sieht man aber einen Rückgang. Das ist auch keine Überraschung. Mit Outriders und Guardians of the Galaxy zeigte man sich bestenfalls semi-zufrieden. Babylon’s Fall, das immer noch energisch unterstützt wird, und Balan Wonderworld waren Reinfälle.

Mit NieR Replicant, Stranger of Paradise und Triangle Strategy allein schaffte man es nicht, an Verkäufe von Final Fantasy VII Remake und Marvel’s Avengers im Vorjahr anzuknüpfen. 39,13 Millionen Spiele wurden verkauft, im Vorjahr waren es 49,9 Millionen.

Mal sehen, wie das neue Jahr läuft. Bereits angekündigt für eine Veröffentlichung im laufenden Geschäftsjahr sind Forspoken, Live A Live oder auch Final Fantasy VII: Ever Crisis. Fans hoffen natürlich auch auf Final Fantasy VII Remake – Episode 2 und Final Fantasy XVI. Aber das sind bisher nicht mehr als Hoffnungen. Mit Kingdom Hearts IV und Dragon Quest XII ist noch nicht zu rechnen.

Wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Verkaufs der westlichen Studios an die Embracer Group bekräftigte Square Enix im aktuellen Geschäftsbericht auch die Absichten, neue Studios zu gründen. Auch erneute Absichts- und Interessenbekundung in Richtung neuer Schwerpunktbereiche wie Blockchain, KI und Cloud finden im Geschäftsbericht wieder eine Nennung.

