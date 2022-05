Transformation des Portfolios: Square Enix will mittelfristig neue Studios gründen

Wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Verkaufs der westlichen Studios an die Embracer Group bekräftigt Square Enix im aktuellen Geschäftsbericht die Absichten, neue Studios zu gründen.

Die Steigerung der Kapazitäten zur Spiele-Entwicklung durch die Gründung neuer Studios, aber auch möglicher Fusionen und Übernahmen, sei demnach Teil der mittelfristigen Geschäftsstrategie von Square Enix.

Aus dem Geschäftsbericht gehen außerdem die „Ziele hinter der Veräußerung ausgewählter Studios in Übersee und Marken“ hervor. Demnach wolle man ein „nachhaltiges Wachstum durch Auswahl und Konzentration von Unternehmensquellen“ erreichen, eine bessere Organisation mit Tokio und eine Transformation des Geschäftsportfolios.

Den letzten Punkt kann man dabei durchaus als erneute Absichts- und Interessenbekundung in Richtung neuer Schwerpunktbereiche wie Blockchain, KI und Cloud sehen, die im Geschäftsbericht ebenfalls wieder eine Nennung finden.

Anfang Mai hatten Square Enix und die Embracer Group bekannt gegeben, dass Studios wie Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal und vor allem auch einen Katalog von Marken wie Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und weitere 50 IPs den Besitzer wechseln. Der Kaufpreis wurde bei 300 Millionen US-Dollar veranschlagt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Shadow of the Tomb Raider, Square Enix, Eidos Montréal, Crystal Dynamics