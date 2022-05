Rakuen nimmt euch 2022 auch auf Nintendo Switch auf eine emotionale Reise

Entwicklerin Laura Shigihara möchte das Adventure Rakuen noch 2022 für Mobilgeräte und Nintendo Switch veröffentlichen. Die Erstveröffentlichung erfolgte schon 2017 für PC-Steam. Heute gibt es natürlich den entsprechenden Ankündigungstrailer, aber ein älterer Trailer fängt die emotionale Reise besser ein, er ist deshalb auch unten verlinkt.

In Rakuen spielt ihr nämlich einen Jungen, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er verarbeitet die Ereignisse, indem er mit seiner Mutter in eine Fantasiewelt eintaucht – und so letztlich sogar seinen Mitpatienten hilft.

Eine herzerwärmende Story, ein kampffreies Abenteuer, wunderliche Verliese und unheimliche Rätsel und ein Soundtrack mit mehreren Vokalsongs sind versprochen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Rakuen, Laura Shigihara