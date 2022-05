PlayStation Plus: „Rabatt-Strafe“ war ein technischer Fehler, heißt es jetzt von Sony

In den letzten Tagen machten Berichte von verärgerten PlayStation-Kunden in Asien die Runde. Dort wurde das neue PlayStation Plus bereits ausgerollt und wer eine Stufe upgraden wollte und zuvor Guthaben rabattiert erworben hatte, musste draufzahlen.

Es war schwer vorstellbar, dass Sony die Sache so geplant hatte. Immerhin sind die Rabattaktionen für PlayStation Plus nicht nur vom Handel, sondern oft auch von Sony selbst gesteuert gewesen – Stichwort: Days of Play. Eine vermeintliche E-Mail vom asiatischen PlayStation-Support bestätigte jedoch zunächst das Ärgernis.

Jetzt meldete sich Sony hochoffiziell zu Wort:

Aufgrund eines technischen Fehlers wurden Spielern in Asien, die zuvor eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft mit einem Preisnachlass erworben haben, fälschlicherweise die Preise für das Upgrade berechnet. Dieser Fehler wurde behoben und die betroffenen Spieler erhalten eine Gutschrift. Wir danken euch für eure Geduld.

Also doch ein Fehler. Nicht alle glauben das, viele erwidern unter dem Tweet von @AskPlayStaton, dass diese Korrektur der Aufruhr zuvor zu verdanken ist. Manche glauben an einen Plan. Woran auch immer es gelegen hat, in Europa werdet ihr nicht eure zuvor ersparten Vergünstigungen bei einem Upgrade drauflegen müssen.

Nach dem Start in Asien war in dieser Woche auch die komplette Liste der PS4- und PS5-Games bekannt geworden, die dort im neuen Service verfügbar sind. Auch die Liste der Retro-Games wurden länger, einige davon erhalten zusätzlich Trophäen-Support.

In Europa wird das neue PlayStation Plus am 23. Juni 2022 ausgerollt.

Bildmaterial: Sony PlayStation