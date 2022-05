Eastward: Publisher gibt ein Update zur deutschen Lokalisierung, die versprochen wurde

Seit dieser Woche ist Eastward auch physisch für Nintendo Switch* erhältlich und viele haben diese Gelegenheit genutzt, um sich den Indie-Hit jetzt zu sichern. Zumal ja auch eine deutsche Lokalisierung nachgereicht werden sollte. Doch jetzt fragen sich viele Fans: wo bleibt die?

Publisher Chucklefish entschuldigt sich: „Wie Sie wissen, teilten wir im März mit, dass sich das kommende Update für die deutsche und spanische EU-Lokalisierung aufgrund des Lockdowns in Shanghai verzögert hat“, heißt es in der Stellungnahme.

Daran hat sich bis heute noch nichts ändert: „Leider ist das Pixpil-Entwicklungsteam immer noch eingeschlossen und hat keinen Zugang zu seinem Büro, seinen Entwicklungskits oder Servern. Obwohl die deutsche und spanische Übersetzung fertiggestellt ist, kann das Team das Update aufgrund der Abriegelung nicht live schalten.“

Das Update soll erfolgen, sobald der Lockdown in Shanghai beendet ist. „Wir wissen eure Geduld und Unterstützung wirklich zu schätzen und werden euch bald mit weiteren Informationen auf dem Laufenden halten“, heißt es.

Post-apokalyptische Pixel

Die Entwicklung des Titels begann mit einem dreiköpfigen Team und einer eigenen Engine. Als Inspiration dienten die post-apokalyptischen Pixel-Designs des Künstlers Hong Moran, Mother, die Serie The Legend of Zelda und ältere Anime-Styles. Man setzte sich als Ziel, ein Rollenspiel zu erschaffen, welches von der Handlung getrieben ist und dezente Sci-Fi-Elemente beinhaltet.

Eastward spielt in einer Welt, in der die menschliche Population auf einem Rekordtief liegt und die Gesellschaft langsam beginnt zu zerfallen. Man schlüpft in die Haut des hart arbeitenden Gräbers John, der das mysteriöse Mädchen Sam durch gefährliche, verfallene Städte mit seltsamen Monstern und Menschen führen muss.

Bildmaterial: Eastward, Chucklefish, Pixpil