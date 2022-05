Medienberichte: Sony „bestraft“ Fans, die PlayStation Plus vorab mit Rabatten verlängert haben

In Asien wurde das „neue“ PlayStation Plus in dieser Woche ausgerollt und wie asiatische Fans berichten, werden sie bei PS-Plus-Upgrades „bestraft“, wenn sie vor dem Start der neuen Stufenmodelle ihre Abos verlängert haben. Sony hatte die Möglichkeit zur Verlängerung vor einigen Wochen deaktiviert, man konnte nur noch um einen Monat verlängern.

User berichten, sie müssten mehr bezahlen, um auf eine höhere Stufe aufzusteigen. Das würde die zuvor gesparten Beträge zunichtemachen bzw. egalisieren. Andere Berichte lauten, man müsse beim Aufstieg in eine höhere Stufe den Differenzbetrag für die verbliebene Laufzeit zahlen. Mit anderen Worten: Der Rabatt geht flöten.

GamePro hat es an einem Beispiel veranschaulicht:

Wer sein PS-Plus-Abo während einer Rabattaktion für 41,99 Euro statt 59,99 Euro pro Jahr abgeschlossen hat, muss jetzt für das Upgrade auf PS Plus Extra (das 99,99 Euro jährlich kostet) 58 Euro bezahlen. Wer das Abo dagegen zum Standardpreis von 59,99 Euro erworben hat, zahlt nur 40 Euro. Damit nimmt Sony effektiv jegliche Rabatte zurück, die Leute bisher für ihre Abos bekommen haben.

Schwer vorstellbar, dass Sony die Sache so geplant hat. Immerhin sind die Rabattaktionen für PlayStation Plus nicht nur vom Handel, sondern oft auch von Sony selbst gesteuert gewesen – Stichwort: Days of Play.

Eine Support-Antwort aus Asien lässt aber gegenteiliges vermuten. Demnach habe, so berichtet VGC (via Eurogamer) ein Nutzer eine Antwort vom PlayStation-Support erhalten, die ernüchternd klingt:

„Da du PlayStation Plus zum Zeitpunkt der Mitgliedschaft zu einem ermäßigten Preis erworben hast, gibt es zwei PlayStation-Plus-Mitgliedschaften, für die keine weiteren Rabatte gewährt werden können: 1) Eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft, die mit einem Rabatt erworben wurde. 2) Eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft, die mit einem Code eingelöst wurde. Wenn du also ein Upgrade auf Stufe 2 oder 3 der Premium-Mitgliedschaft haben möchtest, musst du die Differenz zwischen dem vorherigen ermäßigten Preis und dem Normalpreis ausgleichen.“

Es bleibt abzuwarten, ob Sony bis zur Markteinführung in Europa und Amerika noch reagiert. Vorab gegebene Rabatte auf diese Weise wieder zunichtezumachen, käme bei Fans sicherlich nicht gut an. Das „Anhäufen“ von PS-Plus-Monaten in Rabattwochen war für viele Sony-Fans wohl Normalität.

Nach dem Start in Asien war in dieser Woche auch die komplette Liste der PS4- und PS5-Games bekannt geworden, die dort im neuen Service verfügbar sind. Auch die Liste der Retro-Games wurden länger, einige davon erhalten zusätzlich Trophäen-Support.

In Europa wird das neue PlayStation Plus am 23. Juni 2022 ausgerollt.

Bildmaterial: Sony PlayStation