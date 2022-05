PlayStation Plus: Noch mehr neue Retro-Games und welche davon neue Trophäen unterstützen

Am 24. Mai 2022 geht das neue PlayStation Plus in den ersten asiatischen Ländern an den Start. Einige davon haben inzwischen Mitternacht überschritten und in den asiatischen PlayStation Stores sind neue Classic-Games aufgetaucht. Die bisher angekündigten Klassiker waren überschaubar, aber nur eine Auswahl.

Dazu zählten von den PSone- und PSP-Klassikern Ape Escape, Everybody’s Golf, Kurushi, Jumping Flash, Syphon Filter, Super Stardust Portable, Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party und Worms Armageddon. Neu gefunden wurden bisher:

Disney Pixar Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (PSone)

I.Q.: Intelligent Qube (PSone)

Oddworld: Abe’s Oddysee (PSone)

Wild Arms (PSone)

echochrome (PSP)

Ridge Racer 2 (PSP) soll wohl noch folgen. Erfreulich: Nahezu alle diese Spiele sind für umgerechnet 5 bis 10 US-Dollar offensichtlich auch einzeln erhältlich, also auch ohne ein Premium-Abo von PlayStation Plus. Das handhaben andere Plattforminhaber bekanntlich auch anders.

Viele dieser alten Klassikern bekommen Quality-of-Life-Features (z. B. eine Rewind-Funktion) und technische Neurungen wie CRT-Filter. Auch von verbesserter Bildfrequenz und höherer Auflösung ist die Rede.

Und noch erfreulicher für viele PlayStation-Fans: neue Trophäen-Unterstützung. Zu Syphon Filter war das bereits vorab durchgesickert. Die Achievement-Tracking-Site Exophase hat nun auch noch Trophäen zu diesen Games gefunden:

Ape Escape

I.Q.: Intelligent Qube

Everybody’s Golf

Wild Arms

Gut möglich, dass sowohl die Liste der Retro-Games als auch die Liste der Retro-Games mit neuer Trophäen-Unterstützung in den nächsten Monaten noch anwächst. Sony PlayStation hatte betont, die erste Liste von Spielen sei „nur ein Überblick“ zu „einigen der Spiele“ gewesen. Insbesondere Retro-Fans zeigten sich da enttäuscht.

In Europa wird das neue PlayStation Plus am 23. Juni 2022 ausgerollt. Drei Abo-Stufen bietet das neue Modell, die Stufen Extra und Premium bieten einen Katalog aus PS4- und PS5-Spielen. Nur die Stufe Premium bietet darüber hinaus auch noch Hunderte Klassiker. Auch eine Liste aller PS4-und PS5-Games kursiert inzwischen.

via Gematsu, Nibellion, Bildmaterial: Sony PlayStation