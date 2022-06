Nintendo Switch Online: Großes Versions-Update des N64-Emulators behebt viele Probleme

Nintendo hat heute der N64-App von Nintendo Switch Online ein Update auf Versionsnummer 2.0.0 verpasst. Ein großer Sprung und immer, wenn Updates die Einerstelle hochschrauben, hat sich einiges getan. Das scheint auch hier der Fall zu sein.

Der Emulator hatte seit seinem Start mit viel Kritik zu kämpfen. Nach und nach hatte Nintendo sich schon um einige Dinge gekümmert, nun gibt es weitere Verbesserungen. Patch-Notes gibt es leider nicht, weshalb man sich auf Erfahrungen von SpielerInnen stützen muss.

Der Wassertempel in Ocarina of Time sieht jetzt beispielsweise wieder originalgetreu aus, wie Dataminer OatmealDome twittert. Der Emulator hatte zuvor ganz offensichtlich große Probleme, Nebel korrekt darzustellen. Was sich bei einem N64-Emulator nicht einer gewissen Ironie entzog. Auch das Wasser erweckt wieder einen Eindruck von Transparenz.

Ein schwerwiegender Bug in Paper Mario wurde laut Twitter-Nutzer GamingBoy256 ebenfalls behoben. Man kann davon ausgehen, dass der große Versionssprung noch eine Reihe weiterer Dinge verbessert. Aber wie gesagt, darüber lässt uns Nintendo leider im Dunkeln.

In dieser Woche veröffentlichte Nintendo mit Zelda: Majora’s Mask ein weiteres Spiel für das Erweiterungsprogramm von Nintendo Switch Online. Nintendo selbst sieht Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket als die eigene Antwort auf die Problematik der Präservation von Videospielen.

