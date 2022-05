Final Fantasy VII: Neue Trademarks zu „Intergrade“ und „Final Bar Line“ sorgen für Spekulationen

Neue Trademarks sorgen für Spekulationen. Wie Gematsu berichtet, hat sich Square Enix am 12. Mai 2022 in Japan die Trademarks Final Fantasy VII Remake Intergrade, Labyrinth Striker und Final Bar Line gesichert. In letzter Zeit trafen die Trademarks von Square Enix oft ins Schwarze.

Unter anderem die Markeneintragungen zu Valkyrie Elysium, The Diofield Chronicle und Dungeon Encounters waren bereits vor der jeweiligen Ankündigung der Spiele durchgesickert. Nun ist es natürlich so, dass es Final Fantasy VII Remake Intergrade bereits gibt.

Spekuliert wird deshalb, dass eine Umsetzung für andere Plattformen anstehen könnte. Insbesondere wird hier natürlich die Xbox ins Auge gefasst. Final Fantasy VII Remake wartet weiter auf sein Debüt auf Xbox. Intergrade ist bislang nur für PS5 und im Epic Games Store erhältlich.

Im Kontext der zu erwarteten neuen Informationen rund um Final Fantasy VII im Juni bekommen die Spekulationen natürlich zusätzlichen Auftrieb. Tetsuya Nomura hatte kürzlich verraten, dass man im kommenden Monat Details zu den Feierlichkeiten rund um den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII enthüllen will.

Die anderen beiden Tragemarks, Labyrinth Striker und Final Bar Line, stehen vermutlich nicht in Verbindung zu Final Fantasy VII Remake Intergrade. Wer „Final Bar Line“ googelt, findet aber heraus, dass eine Final Bar Line der letzte Taktstrich einer Komposition ist. Hier wird also spekuliert, das Trademark könnte in Verbindung zu einem neuen Rhythmus-Spiel stehen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO