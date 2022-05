Valkyrie Elysium: Square Enix sichert sich Trademark nun auch in Europa

Update: Das Spiel wurde angekündigt – hier findet ihr alle Informationen.

Originalartikel:

Entwickelt Square Enix derzeit einen neuen Ableger der Valkyrie-Profile-Reihe? Der Verdacht liegt nahe. Schon im Oktober hatte sich Square Enix das Trademark Valkyrie Elysium auf Englisch und Japanisch in Japan gesichert.

Wie Gematsu herausfand, tat man gleiches nun auch in Europa. Wie immer bedeutet das natürlich nicht, dass man auch tatsächlich ein Spiel mit diesem Titel entwickelt. Zuletzt bei Dungeon Encounters war das jedoch der Fall.

Vielleicht veranstaltet Square Enix im Frühjahr wieder ein Square Enix Presents?

Die bisherigen Ableger

Neben den zwei rundenbasierten Hauptteilen Valkyrie Profile und Valkyrie Profile 2: Silmeria gibt es zudem den Taktik-Ableger Valkyrie Profile: Covenant of the Plume sowie das Mobile-Game Valkyrie Anatomia: The Origin. Dieser letzte Ableger war jedoch nicht von Dauer – die Server sind mittlerweile abgeschaltet.

