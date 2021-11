Square Enix sichert neue Trademarks: The Diofield Chronicle und The Beasts of Burden

Square Enix hat sich die Trademarks „The Diofield Chronicle“ und „The Beasts of Burden“ gesichert. Letzteres wurde laut Gematsu auch in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Australien registriert, scheint also eine größere Sache zu werden.

In Japan registrierte man außerdem „Toraware no Mamono“, was groß übersetzt „The Captive Beasts“ lautet. Eine Verbindung zu „The Beasts of Burden“ liegt auf der Hand, ist aber natürlich nicht gesichert.

Das letzte Mal, als Square Enix ein Trademark registrierte, auf das sich niemand einen Reim bilden konnte, kündigte man wenig später selbiges als Spiel an: Dungeon Encounters. Auch das Trademark zu The Divine Force entpuppte sich kurze Zeit später als Spiel, nämlich als neuer Eintrag zu Star Ocean.

Mal sehen, was uns mit „The Diofield Chronicle“ und „The Beasts of Burden“ erwartet!

