Final Fantasy IX: Der unlängst angekündigte Anime soll in dieser Woche vorgestellt werden

Irgendwie wird es nie so richtig still um Final Fantasy IX. Grund genug für Fans des Spiels, fortwährend an ein mögliches Remake zu hoffen. Nicht zuletzt wegen des Nvidia-Leaks. Aber erinnert ihr euch auch noch an Anime? Angekündigt wurde sie, einigermaßen förmlich, im Juni 2021.

Jetzt wird es ernst! Bruno Danzel d’Aumont, der Vizepräsident für internationale Lizenzen und Marketing bei Cyber Group Studios, verriet das dem Animation Magazine. Cyber Group Studios arbeitet mit Square Enix gemeinsam an der Serie. Sie wird eine von vier Neuvorstellungen bei der Expo sein.

Die Expo findet vom 24. bis zum 26. Mai 2022 statt. Der Anime zu Final Fantasy IX wird dann schon seit einigen Monaten in Produktion sein. Selbige hat Berichten zufolge Ende 2021 oder Anfang 2022 begonnen. Details zur Anzahl oder der Länge der Episoden gibt es bisher nicht.

„Die Expo wird eine großartige Gelegenheit sein, unsere kommenden Pläne mit unseren Lizenznehmern, Agenten und neuen Partnern zu teilen“, wird d’Aumont zitiert. „Außerdem werden unsere zuletzt entwickelten Serien – Digital Girl, The McFire Family, Press Start und Final Fantasy IX – zum ersten Mal vorgestellt. Diese vier neuen Serien haben eine starke lizenzrechtliche Anziehungskraft für verschiedene Altersgruppen“, fügte er hinzu.

Square Enix hat Final Fantasy IX keinesfalls vergessen. In den letzten Jahren gab es noch einmal weitere Portierungen, unter anderem für PC-Steam und für Nintendo Switch. Und in diesen Tagen wurde auch eine Veröffentlichung des Soundtracks auf Vinyl angekündigt.

Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project