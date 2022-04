Final Fantasy IX: Square Enix spendiert dem Soundtrack eine Vinyl-Ausgabe

Um Final Fantasy IX wird es nicht so richtig ruhig. Nach der Neuveröffentlichung für moderne Plattformen und der Ankündigung eines Anime legt Square Enix nun den Soundtrack auf Vinyl neu auf.

Das Vinyl-Album bietet 25 Songs und soll am 7. Juli 2022 in Japan erscheinen. Im europäischen Square Enix Store könnt ihr es zu 49,99 Euro auch schon vorbestellen. Hier rechnet man mit einer Auslieferung im August. Geboten werden zwei Vinyl, die erste mit 16 Stücken und die zweite mit neun Stücken. Nachfolgend die komplette Trackliste, mit dabei ist natürlich unter anderem Melodies of Life.

Disc 1 – Side A

“A Place to Call Home”

“Vivi’s Theme”

“Sword of Fury”

“Vamo’ Alla Flamenco”

“Battle 1”

“Fanfare”

“Battle 2”

“Zidane’s Theme”

Disc 1 – Side B

“Festival of the Hunt”

“Ukulele de Chocobo”

“Freya’s Theme”

“Kuja’s Theme”

“Dark City Treno”

“Gargan Roo”

“Eternal Harvest”

“Rose of May”

Disc 2 – Side A

“Eiko’s Theme”

“Mount Gulug”

“Aboard the Hilda Garde”

“Pandemonium”

“Not Alone”

“Memoria”

Disc 2 – Side B

“The Darkness of Eternity”

“The Final Battle”

“Melodies of Life ~ Final Fantasy”

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix