Eidos-Montréal hat ein „sehr cooles“ Final Fantasy XV entwickelt, das nie Wirklichkeit wurde

Inzwischen gehört Eidos-Montréal nicht mehr zu Square Enix, zumindest wenn der Embracer-Deal wie geplant über die Bühne gegangen ist. Doch einst hätte man in Montréal fast ein Final Fantasy entwickelt, wie jetzt bekannt wurde.

Jonathan Jacque-Belletête hat das in einem Interview mit TrueAchievements verraten. Bei Eidos-Montréal entstanden zwei Deus-Ex-Spiele sowie zuletzt Marvel’s Guardians of the Galaxy. Und einst wäre es fast auch Final Fantasy XV geworden.

Wie Jacque-Belletête verriet, sei Montréal mit der Entwicklung zunächst beauftragt gewesen, doch dann hätte man das Projekt wieder „nach Japan“ gezogen. Final Fantasy XV wurde 2016 entwickelt, letztlich von der Business Division 2 in Japan unter der Leitung von Hajime Tabata. Zuvor war es aber auch jahrelang als Final Fantasy Versus XIII in Entwicklung.

„[Eidos-Montréal] hat Deus Ex zurückgebracht. Ich war der Art Director bei Deus Ex: Human Revolution. Dann [war ich] Executive Art Director bei Mankind Divided. Dann haben wir versucht, Final Fantasy XV zu machen. Danach haben sie beschlossen, es nach Japan zurückzubringen – was meiner Meinung nach ein großer Fehler war, aber es ist immer noch die Wahrheit. Unseres war wirklich, wirklich cool“, wird Jacque-Belletête zitiert.

Unklar ist, ob es eine mögliche Version von Final Fantasy XV war, noch bevor Final Fantasy Versus XIII zu Final Fantasy XV wurde. Das ist ein mögliches Szenario. Denkbar ist aber auch, dass Square Enix die Entwicklung von Final Fantasy Versus XIII nach Montréal geben wollte, die bekanntlich in einer Sackgasse war.

Die Entwicklung von Final Fantasy XV wurde 2012 neu gestartet. Das wäre genau nach Human Revolution (2011) gewesen. Wahrscheinlicher scheint es, dass Eidos-Montréal an Final Fantasy XV erarbeitete, bevor Versus XIII zu Final Fantasy XV wurde. Schon 2018 gab es Berichte um ein solches Projekt bei Eidos-Montréal, die ihren Ursprung auf dem YouTube-Kanal SuperBunnyHop hatten. Demnach hätte man in Montréal einige Konzeptartworks und ein grundlegendes Spieldesign für dieses Final Fantasy erarbeitet.

Bildmaterial: Final Fantasy Versus XIII, Square Enix