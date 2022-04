Nach Cyber-Attacke: One Piece wird in Kürze endlich wieder fortgesetzt

Nachdem Toei Animation am 6. März Opfer einer Cyberattacke wurde, musste das Studio zahlreiche Projekte auf unbestimmte Zeit verschieben. Betroffen waren unter anderem die Serien Dragon Quest: Dais Abenteuer, Digimon Ghost Game und eben auch One Piece, dessen vorerst letzte Folge im März ausgestrahlt wurde.

Nach knapp sechs Wochen Pause soll es aber endlich mit Ruffy und der Strohhutbande weitergehen. Am 6. April verkündete der offizielle One-Piece-Twitter-Account, dass die Serie ab dem 17. April mit der Ausstrahlung von Folge 1014 fortgesetzt wird.

One Piece könnt Ihr hierzulande bei Crunchyroll streamen. Der Anime-Streamingdienst machte kürzlich mit der Aufnahme aller Wakanim-Inhalte Schlagzeilen. Neue Folgen gibt es immer sonntags um 17:00 im Simulcast.

An der Videospielfront freuen sich One-Piece-Fans natürlich auf das kürzlich angekündigte One Piece Odyssey. Das neue RPG-Projekt soll „voller einzigartiger Abenteuerelemente aus One Piece“ sein. Seit vielen Jahren sei es schon in Arbeit, um eine „realistische Welt“ von One Piece abbilden zu können.

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA