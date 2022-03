One Piece Odyssey: Bandai Namco kündigt neues Konsolen-RPG an

Bandai Namco hat One Piece Odyssey angekündigt, das noch in diesem Jahr für PlayStation, Xbox Series und PC-Steam erscheinen soll. Den Ankündigungstrailer seht ihr nachfolgend.

Das neue RPG-Projekt soll „voller einzigartiger Abenteuerelemente aus One Piece“ sein. Seit vielen Jahren sei es schon in Arbeit, um eine „realistische Welt“ von One Piece abbilden zu können.

Eine beschädigte Thousand Sunny… verstreute Crewmitglieder… Ruffys verschwundener Strohhut… Während ihrer Reise geraten die von Monkey D. Ruffy angeführten Strohhüte auf dem Meer in einen schweren Sturm. Schließlich tauchen sie mitten im Sturm auf einer geheimnisvollen Insel auf und werden voneinander getrennt. Nun begibt sich die Crew auf eine neue abenteuerliche Reise voller Wunder der unerbittlichen Natur, mächtiger Gegner und seltsamer Begegnungen mit den Inselbewohnern.

Eure Aufgabe ist es zunächst als Ruffy, die verstreuten Crew-Mitglieder wiederzufinden. Gemeinsam entdeckt ihr dann mysteriöse Monster und unbekannte Ruinen. Mehrere Charaktere sind spielbar, bereits aufgezählt werden dazu neben Ruffy auch Zorro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook!

Es gibt neue Charakter- und Monster-Designs von Eiichiro Oda, dem Autor von One Piece. Producer ist Katsuaki Tsuzuki. Die Musik steuert Motoi Sakuraba bei, den ihr von Tales of kennt. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit ILCA, die ihr spätestens seit den Sinnoh-Remakes kennt, und basiert offensichtlich auf der Unreal Engine.

Der Ankündigungstrailer:

Entwickler-Video

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA