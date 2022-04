Die Octo Expansion zu Splatoon 2 ist nun Teil von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

Seit letzter Woche hat Splatoon 3 mit dem 9. September ein Veröffentlichungsdatum. Nintendo hat sich im Vorfeld der dritten Mehrspieler-Farbschlacht aber noch etwas anderes ausgedacht. Wenn ihr Splatoon 2 besitzt, könnt ihr jetzt als Teil einer Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket ohne Zusatzkosten auf die Octo Expansion zugreifen.

Neben Probespielwochen und zuletzt drei neuen Mega-Drive-Klassikern baut Nintendo Stück für Stück am Abo-Modell. Neben der Octo Expansion ist im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online auch der DLC Happy Home Paradise zu Animal Crossing: New Horizons enthalten. Auch der Booster-Streckenpass zu Mario Kart 8 Deluxe ist mit 48 neuen Strecken bis Ende 2023 inbegriffen. Neben den Mega-Drive- und N64-Klassikern gibt es im Erweiterungspaket somit schon drei kostenpflichtige Erweiterungen. Auf der Klassiker-Schiene könnten Game-Boy- und GBA-Spiele folgen.

Das bietet die Octo Expansion

Bei der Octo Expansion handelt es sich um einen kostenpflichtigen Inhalt, der eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne beinhaltet. Ihr spielt dabei als Agent 8, eine Figur, die wie ein Oktoling aussieht.

Mit einer Amnesie erwacht Agent 8 in einer U-Bahn-Station, in der sich ein zwielichtiges Testgelände befindet. Insgesamt 80 verschiedene Testeinrichtungen werden durch ein U-Bahn-Netz verbunden. Dabei trefft ihr auf viele bekannte Gesichter, die einen neuen Blick auf die Geschichte von Splatoon 2* werfen. Wer die Herausforderungen meistern sollte und aus dem Untergrund entkommt, der darf zukünftig als Oktoling in Mehrspieler-Schlachten spielen.

Bildmaterial: Splatoon 2: Octo Expansion, Nintendo