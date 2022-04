Final Fantasy VII: The First Soldier bekommt erneut Besuch aus Advent Children

Nach Polygon-Sephiroth und einer Eierjagd lockt Final Fantasy VII: The First Soldier mit dem nächsten neuen Inhalt. Bahamut SIN kann ab sofort als Boss im Spiel bekämpft werden. Er ist der Nachfolger zum bisherigen Boss, Zorn-Bahamut.

Zu der neuen Esper kommen noch ein paar Bahamut-thematische Extras wie zum Beispiel ein Charakter-Skin, ein Banner oder ein Waffenskin. Nachdem es bereits Skins basierend auf Tifa, Barret und Cloud in The First Soldier gab, folgt damit ein weiteres Stück aus Final Fantasy VII Advent Children.

Advent Children ist der 2005 erschienene Animationsfilm, der handlungstechnisch zwei Jahre nach der Schlacht um Midgar spielt und das Universum um Final Fantasy VII ein Stück vergrößert. Die Protagonisten haben im Film eine wichtige Begegnung mit Bahamut SIN.

Um das Event ordentlich zu pushen, gibt es im Zeitraum bis zum 9. Mai verschiedene Anreize, sich kontinuierlich im Spiel anzumelden und dem neuen Boss auch regelmäßig die Schuppen über die Ohren zu ziehen. Hier eine kleine Auflistung der Belohnungen für regelmäßiges Einloggen:

Tag 1- 6x besonderes Shinra-Paket-Ticket

Tag 2 – 3x besonderes Shinra-Paket-Ticket

Tag 3 – 50x Mogry-Medaille

Tag 4 – 1x Emote: Bahamut-SIN-Hologramm

Tag 5 – 500 Gil

Tag 6 – 3x besonderes Shinra-Paket-Ticket

Eine genaue Auflistung der Belohnungen sowie Details zum Event findet ihr auf der offiziellen Website. Weitere Belohnungen winken allen SpielerInnen beispielsweise für das tausendfache Besiegen von Bahamut SIN weltweit. Immerhin kann es kooperativ mit dem neuen Gegner aufgenommen werden. Damit frühere SpielerInnen zu einer Rückkehr motiviert werden, gibt es eine Comeback-Kampagne obendrauf, bei der Wiedereinsteiger auch mit Shinra-Paket-Tickets belohnt werden.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam