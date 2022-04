Final Fantasy VII: The First Soldier lädt zur Eierjagd mit neuen Charakter-Skins

Final Fantasy VII: The First Soldier ist nicht nur ein Battle-Royale, sondern auch ein Mobile-Game und als solches bietet es natürlich verschiedene Seasons, Kollaborationen und Events.

Ein neues Event veranstaltet man nun anlässlich des bevorstehenden Osterfests. Beim neuen Eierjagd-Event könnt ihr Eier suchen und finden sowie Freundschaften mit Chocobos schließen. Das Event läuft bereits und dauert bis zum 26. April an.

Wenn du während des Events auf einem Chocobo reitest, kannst du an bestimmten Orten besondere Aktionen ausführen. Begib dich zu den Orten, an denen Gegenstände versteckt sind, um sie einzusammeln.

Auch besondere Monster können erscheinen, wenn ihr im Eventzeitraum auf einem Chocobo reitet. Und natürlich lassen sie auch besondere Items fallen. Darüber hinaus gibt es auch neue Aufträge, verschiedene thematische Charakter- und Kaktor-Skins und vieles mehr, worüber man euch auf der offiziellen Website unterrichtet.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren jetzt in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten. Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen.

Der Trailer zum Event:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam