Final Fantasy VII: The First Soldier lockt mit Polygon-Sephiroth in neuer Kollaboration

Inzwischen ist Final Fantasy VII: The First Soldier in seiner zweiten Season und zum Start gab es eine Kollaboration anlässlich des 25. Geburtstags von Final Fantasy VII. Dabei konnte man in Polygon-Kostüme der Hauptcharaktere schlüpfen.

Jetzt legt Square Enix nach und bietet in einem zweiten Teil weitere Polygon-Kostüme zu Sephiroth, Vincent, Cid und Yuffie! Ein neuer Trailer zeigt euch die Charaktere in Aktion.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren nun in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten. Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam