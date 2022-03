Verkaufszahlen: Triangle Strategy startet in Großbritannien nur moderat

Triangle Strategy ist der neueste Spross der HD2D-Reihe, die einst mit Octopath Traveler ihren Anfang nahm und bald in Remakes von Live A Live und Dragon Quest III gipfeln wird. Wie es mit dieser doch recht speziellen Art von Videospielen, die wohl nichts für den Massenmarkt ist, weitergeht, liegt in erster Linie natürlich auch an den Verkaufszahlen.

Von Square Enix weiß man, dass die Realitäten manchmal nicht den Erwartungen entsprechen. Wie läuft also Triangle Strategy an? Aus Großbritannien erreichen uns moderate Töne. Dort steigt das Taktik-RPG auf Rang 7 der Boxed-Verkaufscharts ein.

Bedenklich stimmt dabei der direkte Vergleich mit Octopath Traveler. Laut GamesIndustry erreichte Triangle Strategy zwar ziemlich genau die Zahlen von Bravely Default II im letzten Jahr, aber nur die Hälfte der Zahlen von Octopath Traveler.

Ist die Nische schon gesättigt? Was meint ihr?

Bildmaterial: Triangle Strategy, Nintendo, Square Enix, Artdink