Guardians of the Galaxy: Square Enix ist (mal wieder) nicht zufrieden mit Verkaufszahlen

Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Square Enix hervorgeht, ist man mal wieder unzufrieden. Neuestes Opfer ist Guardians of the Galaxy, das bei Fans und Presse eigentlich ganz gut angekommen ist, aber nicht die Verkaufserwartungen von Square Enix erfüllte.

Der Geschäftsbericht nimmt sich das Spiel einzeln zur Brust, was durchaus eher unüblich ist. Meist präsentiert man gut performende oder schlecht performende Titel in Aufzählungen. „Trotz guter Kritiken blieben die Verkaufszahlen des Spiels hinter unseren ursprünglichen Erwarten zurück“, heißt es jedoch konkret zu Guardians of the Galaxy.

„Verkaufsinitiativen, die wir im November 2021 gestartet und im neuen Jahr fortgesetzt haben, haben jedoch zu einem Umsatzwachstum geführt und wir beabsichtigen, die Verkäufe weiter zu steigern, um den langsamen Start auszugleichen.“

Dass man bei Square Enix unzufrieden mit Verkaufsergebnissen eigentlich beliebter und gut bewerteter Titel ist, das ist nichts Neues. Zuletzt bescheinigte man Outriders zwar einen guten Start, aber am Ende reichte es nicht, um dem Entwicklerstudio einen Bonus zu verschaffen.

Auch NEO: The World Ends with You konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Hier war in den letzten Monaten ebenfalls zu beobachten, dass das Spiel im Handel bei Aktionen geführt wurde. Vermutlich auch eine Reaktion, die von Square Enix konkret angestoßen wurde.

via Square Enix (PDF), Bildmaterial: Guardians of the Galaxy, Square Enix, Eidos Montréal