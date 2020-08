Suicide Squad: Das nächste Projekt der Rocksteady Studios dreht sich um das DC-Selbstmordkommando

Rocksteady Studios arbeitet seit einiger Zeit an „DC Comics“-Spielen. Und es scheint, als würde sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Das Studio enthüllte nämlich kürzlich sein aktuelles Projekt via Twitter. Mit einem Bild gaben die Verantwortlichen bekannt, dass es sich bei ihrem nächsten Titel um Suicide Squad handelt. Eine vollwertige Ankündigung soll zusätzlich am 22. August 2020 im Rahmen des „DC Fan Dome“ erfolgen.

Das veröffentlichte Bild zeigt den Rücken des Musterhelden Superman. Das Suicide-Squad-Logo formt ein Fadenkreuz, das auf seinem Hinterkopf ruht. Rocksteady ergänzt das Bild mit den passenden Worten „Target locked“. Die Comic-Vorlage Suicide Squad handelt von Bösewichten, die als entbehrlich gelten und damit beauftragt werden, selbstmörderische Missionen für die Regierung zu erfüllen.

Teaser-Bild zu Suicide Squad

Das neue Projekt sollte sich – wie eingangs angemerkt – nicht zu weit von Rocksteadys Fachgebiet entfernen. Seit 2009 konzentrierte sich der Entwickler auf Batman-Spiele. Den Anfang machte Batman: Arkham Asylum, es folgten „Arkham City„, „Arkham Knight“ und „Arkham VR„.

Für weitere Informationen zum Titel gilt es den 22. August abzuwarten. Branchen-Insider Jason Schreier kommentierte die schmucklose Enthüllung des Titels übrigens via Twitter und gab an, dass ursprünglich WB Montréal an einem Suicide-Squad-Titel arbeitete. Dieses wurde Ende 2016 eingestampft – Rocksteady startete die Entwicklung am eigenen Projekt wenig später. Er gibt ferner an, dass man nicht erwarten solle, das Spiel würde zeitnah erscheinen.

via Siliconera, Bildmaterial: Suicide Squad, DC Comics, Warner Bros. / Rocksteady Studios