Nintendo Switch Online: F-Zero X folgt noch in dieser Woche

Nintendo hat den März-Titel für Nintendo Switch Online endlich enthüllt. Es handelt sich um F-Zero X! Abonnenten starten den Temporausch auf Switch bereits am 11. März, wenn sie den für N64-Spiele nötigen Erweiterungspass gezogen haben. Auch F-Zero X war bereits bei der Lancierung des neuen Programms versprochen worden.

Nintendo veröffentlichte zu F-Zero X einen neuen Trailer, den ihr unten seht. Die Kollegen von GameXplain waren mal wieder sehr schnell und haben ein Video zusammengestellt, das N64- und Switch-Szenen im Vergleich zeigt.

Zudem gibt es auch noch einen weiteren Grund zur Freude, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Vom 11. bis am 17. März könnt ihr nämlich Monster Hunter Rise kostenlos spielen. Dies passt natürlich gut zum Livestream zur Sunbreak-Erweiterung von nächster Woche.

Was kommt als Nächstes?

Ein Datamining-Fund vermutet weiterhin Spiele wie Mario Party, Wave Race und Super Smash Bros. – mal sehen, wann und ob diese kommen. „In Zukunft werden wir sowohl Nintendo Switch Online als auch das Erweiterungspaket weiter verbessern und erweitern, um Dienste anzubieten, die die Verbraucher zufriedenstellen“, so Nintendo im aktuellen Geschäftsbericht.

Neben weiteren N64-Spielen denken Fans da auch immer wieder an weitere Plattformen. Bevor Nintendo die N64-Spiele hinzufügte, gab es Medienberichte zu Game-Boy-Spielen bei Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket stand besonders zum Start heftig in der Kritik. So hatte der Emulator ganz offensichtlich Probleme, Nebel und Wasser in Ocarina of Time korrekt darzustellen. Was sich insofern einer gewissen Ironie nicht entzieht, da das N64 eigentlich keine großen Probleme damit hatte, Nebel darzustellen. Hier hat Nintendo kürzlich mit einem Update nachgebessert.

