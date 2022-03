Final Fantasy 35th Anniversary: Website mit Botschaft von Kitase eröffnet

Square Enix hat eine Website zum 35. Geburtstag von Final Fantasy eröffnet. Neben einem speziellen Logo gibt es dabei eine orchestrale Interpretation des bekannten Preludes zu hören, inklusive Chor.

In einer Nachricht meldet sich zudem Yoshinori Kitase zu Wort. Unter anderem erklärt er dabei, welche Inhalte wir von der Jubiläums-Website erwarten dürfen. Konkret soll es um „neue Veröffentlichungen, das Teilen von Informationen zu kommenden Titeln und Merchandise“ gehen.

Die Sektion mit den Titeln im Jubiläumsjahr ist derzeit mit Chocobo GP und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gefüllt. Allerdings merkt man an, dass hier noch mehr folgen soll. Da gleichzeitig Final Fantasy VII den 25. Geburtstag feiert, dürfte auch Final Fantasy VII: Ever Crisis dazugehören. Natürlich steht auch noch die zweite Episode von Final Fantasy VII Remake an, aber ob die noch in diesem Jahr erscheint? Tetsuya Nomura sprach kürzlich gar von noch mehr Projekten zu Final Fantasy VII.

Tatsächlich wäre auch Final Fantasy XVI eine Möglichkeit. Ob die Eröffnung der Website zum 35. Geburtstag von Final Fantasy mit der heutigen State of Play zu tun hat, sehen wir heute Abend um 23 Uhr.

Final Fantasy wurde erstmals in Japan am 18. Dezember 1987 veröffentlicht.

Bildmaterial: Final Fantasy 35th Anniversary