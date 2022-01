Final Fantasy VII: Mit diesen Logos geht Square Enix ins Jubiläumsjahr

Square Enix hat die Logos für den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII vorgestellt. Konkrete Pläne teilte man noch nicht mit, aber wenn man schon Logos für das Jubiläum entwirft, wird man sie wohl auch verwenden.

„Mehr Informationen zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII werden in der Zukunft angekündigt, bitte unterstützt uns weiterhin mit Final Fantasy VII und Final Fantasy VII Remake“, heißt es in einem japanischen Tweet.

„Wir hoffen, ihr seid bereit für das kommende Jahr“, ist der westliche Twitter-Account etwas aufgeregter. Final Fantasy VII ist am 31. Januar 1997 erstmals für PlayStation in Japan erschienen.

Falls ihr es verpasst habt: Heute Morgen gab es bereits eine Botschaft von Yoshinori Kitase und Tetsuya Nomura zum 25. Geburtstag des Klassikers. Und in einem Livestream hatte Kitase kurz über Final Fantasy VII Remake Part 2 gesprochen.

Nun aber zu den Logos:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO