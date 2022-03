Elden Ring: Das sagt George R.R. Martin zu den Kritiken zum FromSoftware-Hit

George R.R. Martin hat sich in seinem Blog begeistert vom Launch von Elden Ring gezeigt. „Das Warten hat ein Ende“, so Martin in seinem Beitrag. „Elden Ring wurde vergangene Woche veröffentlicht und hat die Spielewelt im Sturm erobert“, heißt es.

Aber man solle nicht auf Martin hören – er sei natürlich nicht objektiv. „FromSoftware hat mich mit dem Worldbuilding beauftragt“, erklärt er seinen Fans und zitiert Rezensionen. „Musik in den Ohren“, freut er sich.

Über den Anteil von Martin am Spiel und die Zusammenarbeit mit ihm sprach Hidetaka Miyazaki schon vor einer ganzen Weile. Miyazaki, selbst ein Fan von Martins Werken, erläuterte dabei, dass dieser nicht etwa die Geschichte, sondern die Mythologie der Welt erschaffen hat.

Martin sagt aber: „Natürlich gebührt die meiste Anerkennung Hidetaka Miyazaki und seinem erstaunlichen Team von Spieleentwicklern, die ein halbes Jahrzehnt oder länger an diesem Spiel gearbeitet haben, entschlossen, das beste Videospiel aller Zeiten zu schaffen.“

„Ich fühle mich geehrt, sie kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet zu haben und einen – wenn auch nur kleinen – Teil dazu beigetragen zu haben, diese fantastische Welt zu erschaffen und Elden Ring zu dem bahnbrechenden Megahit zu machen, der es ist“, so Martin weiter.

Inzwischen ist auch klar: Elden Ring ist ein großer Verkaufserfolg. Aus Japan gibt es schon konkrete Zahlen und die Platzierungen und Details aus Großbritannien verheißen Großes. Dort verkaufte sich Elden Ring 2,5 Mal häufiger als Horizon Forbidden West!

Aber auch negative Nachrichten gab es rund um den Launch von Elden Ring. Die PC-Version lief alles andere als gut, etwa 40 % gaben dem Spiel wegen seiner miesen Performance schlechte Bewertungen. Bandai Namco bessert hier regelmäßig nach und inzwischen steht Elden Ring bei Steam bei einer Zustimmung von über 80 %.

