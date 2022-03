Elden Ring legt den ersten Verkaufsrekord hin und der ist aller Ehren wert

Noch gibt es keine offizielle, weltweiten Verkaufszahlen zu Elden Ring. Aber wie immer trudeln die ersten Charts, schon wenige Tage nach der Veröffentlichung ein. In Japan blickt FromSoftware auf 278.507 verkaufte Einheiten zurück, wie die Famitsu berichtet.

Erste Details erreichen uns außerdem aus Großbritannien von GamesIndustry. Hier gibt es zwar keine absoluten Zahlen, aber beeindruckende Einordnungen. Die Marktforscher von GSD haben Elden Ring zum größten Launch der Videospielbranche seit Red Dead Redemption 2 erklärt. Nur Call of Duty und FIFA lässt man hier außen vor.

Call of Duty und FIFA spielen bekanntlich in einer eigenen Liga. Dass Elden Ring auch Größen wie Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla oder auch Horizon Forbidden West hinter sich lässt, das ist aber tatsächlich aller Ehren wert.

FromSoftware hat den Massenmarkt erobert, was angesichts der sehr speziellen Ausrichtung von Elden Ring doch etwas überraschend ist. Und nicht knapp: Elden Ring hat sich in der ersten Verkaufswoche in Großbritannien um den Faktor 2,5 häufiger verkauft als Horizon Forbidden West.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Nintendo in diesen Charts im Gegensatz zu anderen Herstellern und Publishern keine digitalen Zahlen teilt. Elden Ring und Co. können sich auf die digitalen Zahlen verlassen, die hier mit einfließen.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware