Elden Ring: 96 Prozent von den Medien, aber es hagelt schlechte Steam-Bewertungen

Die Fachpresse lobte Elden Ring in den höchsten Tönen, zum heutigen Launch stehen bei Steam aber nur etwa 60 % Zustimmung. Über 22.000 User-Rezensionen gibt es bis jetzt, fast 10.000 davon sind negativ.

Was ist denn da los? Die PC-Version von Elden Ring kämpft offensichtlich mit einigen Performance-Problemen und Unzulänglichkeiten. Digital Foundry hatte schon gestern davon berichtet. Das zeigt sich nun auch in den User-Bewertungen bei Steam.

„Das Spiel hat so schwere technische Probleme, dass es nicht mal startet“, beschwert sich Nutzer ChaoZz. „Das Ruckeln versaut alles,“ schreibt nao. Icebreaker ist so enttäuscht, dass er gleich mal wettet: „Wenn Elden Ring das Spiel des Jahres wird, bau‘ ich mir ein Iglu in der Wüste.“

Wir haben uns für unseren Test zu Elden Ring bewusst die PS4-Version ausgesucht und auf einer OG-PS4 gespielt. Obwohl eigentlich die schwächste Hardware, läuft Elden Ring auf der PS4 ziemlich gut.

Bandai Namco hat bereits reagiert und ein Statement veröffentlicht. Man entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und führt eine Liste von Dingen auf, von denen man bereits Kenntnis hat und derer man sich annehmen möchte.

Zu den bekannten Problemen, die per Patch bald gelöst werden sollen, gehören die Mausempfindlichkeit auf PCs und ein Problem, bei dem sich das Spiel aufgrund der Beschaffenheit des Accountnamens nicht starten lässt.

Die Performance-Probleme auf PC-Umgebungen nennt man ein Phänomen. „Bezüglich des Phänomens der Framerate und anderer leistungsbezogener Probleme während des Spielens“, heißt es: „Wir arbeiten ständig daran, das Spiel zu verbessern, damit es auf verschiedenen PC-Umgebungen und Plattformen bequemer gespielt werden kann.“

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware