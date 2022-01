Chrono-Cross-Komponist Yasunori Mitsuda möchte bald ein neues Projekt vorstellen

Yasunori Mitsuda, bekannt vor allem als der Komponist von Chrono Cross und Chrono Trigger, hat bei Twitter stolz verkündet, er hoffe, im kommenden Monat das neue Projekt ankündigen zu können, an dem er arbeitet.

Bei Twitter (via VGC) bedankte sich Mitsuda für die Glückwünsche von Fans zu seinem Geburtstag. „Das Dankeschön wird euch frühestens nächsten Monat (wenn ihr Glück habt) zurückgegeben, wenn wir das erste neue Projekt ankündigen“, so Mitsuda.

Mitsuda geht natürlich nicht näher darauf ein, um was für ein Projekt sich handelt. In den letzten Monaten gab es freilich immer wieder Gerüchte um ein Remake oder Remaster von Chrono Cross.

Schon im Oktober 2021 gab es Medienberichte, das „große Spiel“ an dem der Komponist arbeitet, sei ein Remake eines klassischen PlayStation-Titels. Zuletzt fand die Sache in einer Behauptung von XboxEra ihren Höhepunkt, wonach das Chrono Cross Remaster für mehrere Plattformen in Entwicklung sein soll.

Unter anderem VGC und Gematsu unterstützten entsprechende Gerüchte. Offiziell ist seitdem „nur“ die Kollaboration von Another Eden mit Chrono Cross. Seltsam genug, nach all den Jahren.

