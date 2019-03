Monolith Soft sucht neue Entwickler für die Arbeit an der „The Legend of Zelda“-Serie

Bildmaterial: Zelda: Breath of the Wild, Nintendo

Monolith Soft, bestens bekannt für die Xenoblade-Chronicles-Serie, sucht derzeit neue Entwickler für die Arbeit an einer bestens bekannten anderen Reihe: The Legend of Zelda. Auf einer neuen Unterseite für Einstellungen sucht man Technial Artists, Programmierer, Planner, Designer und einen Project Manager.

Außergewöhnlich ist diese Nachricht nicht. Monolith Soft unterstützte Nintendo schon bei der Entwicklung von mehreren Zelda-Spielen. Man assistierte bei Skyward Sword, A Link Between Worlds und auch Breath of the Wild. Und dass sich ein neues Zelda-Spiel in Arbeit befindet, das darf eigentlich auch niemanden überraschen.

Fans hoffen nun natürlich auch auf eine baldige Vorstellung. Handelt es sich um das nächste große 3D-Abenteuer? Oder um einen neuen 2D-Ableger? Fans der „kleinen“ Zelda-Spiele dürfen sich in diesem Jahr aber schon auf ein Remake von Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch freuen…

via Gematsu