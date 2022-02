Street Fighter 6 ist offiziell und Bayonetta-Producer Yusuke Hashimoto arbeitet am Spiel

Capcom hat, ganz so wie es bereits am Wochenende durch die Medien geisterte, am frühen Morgen des 21. Februar den nächsten Teil der Street-Fighter-Serie angekündigt. Weitere Details zu Street Fighter 6 soll es im Sommer geben, eine Plattform gab man heute nicht bekannt.

Sicher ist aber, dass Yoshinori Ono nicht mehr dabei ist. Nach 30 Jahren bei Capcom hatte Yoshinori Ono seinen Abschied vom japanischen Entwickler und Publisher schon 2020 bekannt gegeben. Nach einer kleinen Auszeit zog es ihn im April zu neuen Aufgaben bei Delightworks.

Bekannt ist hingegen, dass Yusuke Hashimoto an Street Fighter 6 arbeitet. Der Game-Designer gab das bei Twitter bekannt. Hashimoto arbeitete bereits bis 2006 bei Capcom, zuletzt aber bei PlatinumGames. Dort war er Producer von Bayonetta und Director von Bayonetta 2.

Luke, der letzte Charakter zu Street Fighter V, wurde am 29. November zur Verfügung gestellt. Capcom unterstützt das Spiel aber weiterhin mit Updates. So ist schon jetzt ein Battle-Balance-Update für die Capcom Pro Tour 2022 im März geplant.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom