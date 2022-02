Nintendo 3DS eShop: Ein Geheimtipp wird oft vergessen, dabei ist der Downloadcode (noch) gratis

Der 3DS-Store macht dicht und na klar, es gibt viele Spiele, um die es sehr schade ist. Einige sind nur digital für 3DS erschienen und damit verloren. Manche sind physisch verdammt teuer. Einige wichtige Portierungen wie jene der ersten Pokémon-Generation verschwinden mit der 3DS Virtual Console. Die Liste ist lang.

Aber ein Spiel gerät dabei gerne in Vergessenheit, denn es wird seit jeher schon nicht im Nintendo eShop für 3DS gelistet. Picross – The Legend of Zelda: Twilight Princess gab und gibt es nämlich exklusiv nur für My-Nintendo-Mitglieder.

Diese spezielle Version des beliebten Picross bietet Kopfnüsse mit Bildern aus Zelda: Twilight Princess und den Downloadcode zu diesem Spiel gibt es nur bei My Nintendo. Dummerweise möchte Nintendo für das Spiel auch noch 1.000 Platin-Punkte, die ihr hoffentlich noch auf dem Konto habt. Echtgeld müsst und könnt ihr dafür nicht einsetzen, es gibt Picross Zelda nicht käuflich zu erwerben.

Wenn ihr euch das Zelda-Picross noch sichern wollt, solltet ihr euch beeilen. Es ist nicht garantiert, dass die Belohnung bis März 2023 bei My Nintendo zur Verfügung steht. Vielleicht streicht Nintendo sie schon eher.

Falls ihr nicht genug Platin-Punkte habt, könnt ihr diese mit Nintendos Mobile-Games erspielen. Mit Super Mario Run holt ihr, wenn ihr täglich nur eine einzige Rally spielt, 120 Platin-Punkte pro Woche. Mit dem wöchentlichen Anmeldebonus bei My Nintendo seid ihr schon bei 150 Platin-Punkten pro Woche.

Den Downloadcode zu Zelda-Pocriss solltet ihr dann bald einlösen. Denn auch Downloadcodes können nach der Schließung des eShops nicht mehr eingelöst werden. Das Eintauschen bei My Nintendo ist nur einmal pro Account möglich.

Bildmaterial: Nintendo