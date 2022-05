Meisterdetektiv Pikachu hat die Fährte auf Nintendo Switch wieder aufgenommen

Im Mai 2019 kündigte The Pokémon Company an, dass Meisterdetektiv Pikachu auch auf Nintendo Switch auf Spurensuche gehen wird. Seitdem habt ihr die Ankündigung vielleicht schon wieder vergessen, denn es gab nie wieder Neuigkeiten dazu.

Bis heute! Wie VGC herausgefunden hat, gab es ein Update auf der Recruitment-Website von Entwickler Creatures Inc. Dort führt ein Programmierer namens „KT“ durchs Programm und erklärt, dass er an einem Sequel zu Detektiv Pikachu arbeite und ein System erstelle, das als Grundstein für die Entwicklung des Spiels dienen soll.

Darüber hinaus geht es im Beitrag um aktuelle Technologien wie Raytracing und DLSS, die „unverzichtbar“ würden, erklärt „KT“. Auch auf die neue Unreal Engine 5 würde „KT“ achten.

Ob das etwas mit der Fortsetzung von Detektiv Pikachu zu tun hat, bleibt abzuwarten. Wohl eher mit der Arbeit im Studio im Allgemeinen. Man möchte schließlich neues Personal gewinnen.

Über das neue Spiel ist nach wie vor nichts bekannt, was über die Ankündigung vom Mai 2019 hinausgehen würde. Aber wenn man bei Creatures Inc. immer noch (oder wieder) am Spiel arbeitet, wird sich das vielleicht bald ändern!

Was bisher geschah

Meisterdetektiv Pikachu ist bereits 2016 in Japan für Nintendo 3DS erscheinen und wurde 2018 weltweit lokalisiert. Es ist ein Adventure-Spin-off zur Serie mit einem Fokus auf die Story.

2019 gab es dann die Kino-Umsetzung in Form eines Live-Action-Films von Rob Letterman. Pünktlich zur Veröffentlichung des Films gab The Pokémon Company auch bekannt, dass der kleine Detektiv bald auf der Switch ermittelt. Mehr erfuhren wir bis heute nicht.

Bildmaterial: Detective Pikachu, Warner Bros. / The Pokémon Company