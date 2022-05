Retro Studios zeigen neues Artwork, das möglicherweise aus Metroid Prime 4 stammt

Auch die letzte Nintendo Direct ging ohne Metroid Prime 4 zu Ende. Ganz so schlimm nimmt man das nicht mehr wahr, mit Metroid Dread gab es ein mehr als gebührend gutes Metroid-Spiel „zwischendurch“.

Aber in diesem Jahr scheint sich etwas zu bewegen in Sachen Metroid Prime 4. Erst im Januar meldeten sich unvermittelt die Retro Studios bei Twitter zu Wort und gaben an, ab sofort nach (weiteren) Entwicklern für Metroid Prime 4 zu suchen. Konkret werden Tools Engineer und Technology Engineer gesucht.

Erneut von Twitter erreicht uns heute die nächste Neuigkeit – ein Artwork nämlich. Die Retro Studios haben es zu ihrem neuen Twitter-Banner gemacht. Es zeigt (offenbar) Samus in einem schmalen, dunklen Gang. Natürlich bringen es Fans mit Metroid Prime 4 in Verbindung, was auch sonst. Spekuliert wird, dass man die Szene durch ein Visier sieht.

Hier seht ihr das Artwork:

Die steinige Reise von Metroid Prime 4

Nintendo enthüllte Metroid Prime 4 bereits im Juni 2017. Im Januar 2019 meldete sich Nintendo vertreten durch Shinya Takahashi zu Wort und gab bekannt, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 neu starte.

Als Grund nannte Takahashi, dass das damalige Projekt und sein Fortschritt nicht den Ansprüchen gerecht würde, die Nintendo an einen Metroid-Prime-Nachfolger stelle. Als Resultat beauftragte man Entwickler Retro Studios mit dem Neustart der Entwicklung. Eine sinnvolle wie naheliegende Wahl, war das Studio doch bereits für die Entwicklung der ersten drei nummerierten „Prime“-Titel verantwortlich.

via Nibel, Bildmaterial: Metroid Prime 4, Nintendo, Retro Studios