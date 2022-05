Soul Hackers: Atlus schaltet Countdown-Website und zeigt mysteriöse Livestreams

Atlus hat eine neue Countdown-Website geschaltet. Die URL soul-hackers.jp verrät zumindest schon, um welche Reihe es geht. Der Countdown endet am 21. Februar um 12 Uhr deutscher Zeit.

Auch einen Twitter-Account hat Atlus parallel schon in Betrieb genommen. „Hello, we are Aion. Please follow this account. Your cooperation is needed. soul-hackers.jp #SoulHackers“, heißt es dort im ersten Tweet.

Gestern gab es dann noch einen mysteriösen Livestream, in dem jeweils zehn Minuten lang jeweils eine Frage gestellt wurde, die Fans bei Twitter beantworten sollten. Die Antworten liefen dann live durch den Stream.

What is a game to you?

Please tell us your favorite food.

Please tell us your favorite demon.

Außerdem gab es eine Reihe von Bildern, die zufällig im Stream auftauchten. Heute Mittag wird ein weiterer solcher Livestream stattfinden. Und in wenigen Tagen wissen wir dann, worum es konkret geht.

