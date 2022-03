Pokémon Presents: Wieso die Show von The Pokémon Company nicht beworben wurde

Es war schon ein wenig seltsam. Am 24. Februar 2022 kündigte The Pokémon Company das heute ausgestrahlte Pokémon Presents an, allerdings nur auf japanischen Kanälen. Normalerweise geht diese Ankündigung auf sozialen Kanälen weltweit gleichzeitig heraus. Auf europäischen und amerikanischen Social-Media-Präsenzen von Pokémon und Nintendo blieb es aber ruhig.

Bis heute, etwa zwei Stunden vor Beginn der Show, war es sogar unklar, ob es überhaupt eine lokalisierte Version des Livestreams geben würde. Dafür gab es einen guten Grund, denn der 24. Februar 2022 war auch der Tag, an dem die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine ihren Anfang nahmen.

The Pokémon Company gab heute im Anschluss an Pokémon Presents eine Erklärung ab, wonach die Veranstaltung „nicht verschoben werden konnte“. Man entschied sich deshalb gleichzeitig dafür, die „Werbung für das Event erheblich einzuschränken“. Grund dafür seien die aktuellen Weltereignisse.

Das Statement im Originalton:

We wish to be sensitive to major world events happening at this time and those impacted. A pre-scheduled Pokémon Presents was unable to be postponed. Out of respect to our global audiences, we decided to significantly reduce the promotion of the event while giving fans the option to tune if they chose to do so.