Die Tokyo Game Show 2022 soll wieder als Publikumsmesse stattfinden

Wiederum soll vom 15. bis am 18. September 2022 die Gaming-Welt in der Makuhari Messe in Chiba zusammenkommen. Die Eckdaten für die Tokyo Game Show 2022 kennen wir bereits seit dem Ende der letztjährigen Messe. Nun hat der Veranstalter Computer Entertainment Supplier’s Association die Pläne konkretisiert.

Erstmals seit drei Jahren wieder physisch vor Ort

Während die letzten beiden Messen wegen der Pandemie für Besucher eine digitale Veranstaltung waren, plant man in diesem Jahr wieder eine Messe vor Ort für alle. Der 15. und 16. September sind dabei die Business-Tage, der 17. und 18. September für das interessierte Publikum.

Das diesjährige Motto lautet passend „Nothing Stops Gaming“. Auch offizielle Livestreams mit englischer Übersetzung will man anbieten sowie Demos, welche man zu Hause anspielen kann. Einige Punkte der digitalen Veranstaltungen behält man somit bei.

